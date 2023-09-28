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Changan UNI-T

Искусство самовыражения

Changan UNI-T

Changan UNI-T

Changan UNI-T – это прогрессивный автомобиль китайского бренда. Он привлекает внимание радиаторной решеткой без рамок, лаконичным дизайном и плавными линиями. Кроссовер имеет отличительные передние фары в форме стрелы.

Если вы хотите купить Чанган Юнити в СПб, обращайтесь в автоцентр «Максимум». Мы предлагаем сертифицированные автомобили линейки UNI-T от производителя по выгодным ценам для клиентов.

Цвет кузова

Черный
Серый
Белый
Темно-серый
Синий
Голубой

Черный Changan UNI-T

Комплектации

LuxeTech
ЭКСТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИА
ИНТЕРЬЕР
Luxe
Tech
ЭКСТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИА
ИНТЕРЬЕР

Характеристики

Автомобиль Чанган Юнит оснащается двигателем с объемом 1,5 л. Мощность мотора достигает 167 л.с. Для работы потребуется топливо – бензин АИ-92 и выше. Для работы силового агрегата Чанган UNI-T предназначена автоматическая семиступенчатая коробка передач со сцеплением «мокрого типа».

Передняя и задняя подвески в Changan Юни-Т – независимые. Они оснащаются гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Если вас интересует цена Чанган Юни-Т 2024, обращайтесь за консультацией. Стоимость зависит от выбранной комплектации и технического оснащения. Мы предлагаем оригинальную гарантию от производителя на приобретенный транспорт. Предоставляем необходимое техническое и сервисное обслуживание автомобиля.

Поставляем оригинальные запчасти и оборудование на Changan Юни-Т. Кроме этого, помогаем с оформлением обязательной страховки. Обращайтесь к нам в любое удобное время. чтобы получить консультацию и помощь с выбором машины.

    Changan UNI-T

    Дизайн

    Чанган Юни-Т – это новый автомобиль китайского производителя. Экстерьер машины привлекает внимание экстравагантной обтекаемой формой, плавными линиями и оригинальными фарами. Среди прочих особенностей Changan Юни-Т выделяют такие:

    • объемный задний спойлер Changan UNI-T, который создает строгий и четкий силуэт транспорта;
    • двойные выхлопные трубы, повышающие технические характеристики и производительность транспорта;
    • легкие колесные диски Changan Юни-Т – выглядят эффектно и влияют на дорожные функции авто;
    • дверные ручки скрыты и автоматически выдвигаются, когда водитель приближается к машине.

    Ознакомьтесь с ценами и комплектациями Чанган Юни-Т на сайте. Вы найдете тот вариант, который удовлетворяет по стоимости и характеристикам. Если есть трудности с выбором, обращайтесь к менеджеру.

    Changan UNI-T
    Changan UNI-T
    Changan UNI-T
    Changan UNI-T
    Changan UNI-T

      Интерьер

      Цена UNI-T зависит также от отделки салона. Высокая функциональность и безопасность для водителя с пассажирами гарантированы. Чанган Уни-Т оснащается всеми необходимыми защитными системами. Системы активной безопасности постоянно контролируют пространство вокруг водителя или пассажира, своевременно оповещают о разных рисках.

      Доступен селектор различных режимов усилителя руля в Changan Юни-Т, системы помощи при спуске с горы и подъеме, автоматический стояночный тормоз, система бесключевого доступа и климат-контроль.

      Мультимедийная система UNI-T 2024 помогает с пользой провести время в дороге. Она оснащается динамиками, USB-разъемом, Bluetooth. Доступна интеграция развлекательного центра со смартфоном, подавление шума и система голосового управления функциями.

      Changan UNI-T
      Changan UNI-T
      Changan UNI-T
      Changan UNI-T
      Changan UNI-T
      Changan UNI-T
      Changan UNI-T

        Купить Юни-Т Чанган у официального дилера

        Если вы планируете купить Чанган UNI-T, обращайтесь к официальному дилеру в СПб «Максимум». У нас представлены разные варианты комплектации и цены на Чанган Юни-Т. Предлагаем услугу трейд-ин для обмена старого авто и выгодные условия кредитования от банков-партнеров.

        Также предоставляем возможность клиентам записаться на тест-драйв, чтобы опробовать все технические характеристики транспорта на практике. Вы можете получить консультацию по телефону или приехать в наш автоцентр. Оставляйте заявку или обращайтесь по контактному номеру. Менеджер ответит на любые вопросы.

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