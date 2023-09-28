Автомобиль Чанган Юнит оснащается двигателем с объемом 1,5 л. Мощность мотора достигает 167 л.с. Для работы потребуется топливо – бензин АИ-92 и выше. Для работы силового агрегата Чанган UNI-T предназначена автоматическая семиступенчатая коробка передач со сцеплением «мокрого типа».

Передняя и задняя подвески в Changan Юни-Т – независимые. Они оснащаются гидравлическими телескопическими амортизаторами.

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