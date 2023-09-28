Искусство самовыражения
Changan UNI-T – это прогрессивный автомобиль китайского бренда. Он привлекает внимание радиаторной решеткой без рамок, лаконичным дизайном и плавными линиями. Кроссовер имеет отличительные передние фары в форме стрелы.
Если вы хотите купить Чанган Юнити в СПб, обращайтесь в автоцентр «Максимум». Мы предлагаем сертифицированные автомобили линейки UNI-T от производителя по выгодным ценам для клиентов.
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Автомобиль Чанган Юнит оснащается двигателем с объемом 1,5 л. Мощность мотора достигает 167 л.с. Для работы потребуется топливо – бензин АИ-92 и выше. Для работы силового агрегата Чанган UNI-T предназначена автоматическая семиступенчатая коробка передач со сцеплением «мокрого типа».
Передняя и задняя подвески в Changan Юни-Т – независимые. Они оснащаются гидравлическими телескопическими амортизаторами.
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Чанган Юни-Т – это новый автомобиль китайского производителя. Экстерьер машины привлекает внимание экстравагантной обтекаемой формой, плавными линиями и оригинальными фарами. Среди прочих особенностей Changan Юни-Т выделяют такие:
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Цена UNI-T зависит также от отделки салона. Высокая функциональность и безопасность для водителя с пассажирами гарантированы. Чанган Уни-Т оснащается всеми необходимыми защитными системами. Системы активной безопасности постоянно контролируют пространство вокруг водителя или пассажира, своевременно оповещают о разных рисках.
Доступен селектор различных режимов усилителя руля в Changan Юни-Т, системы помощи при спуске с горы и подъеме, автоматический стояночный тормоз, система бесключевого доступа и климат-контроль.
Мультимедийная система UNI-T 2024 помогает с пользой провести время в дороге. Она оснащается динамиками, USB-разъемом, Bluetooth. Доступна интеграция развлекательного центра со смартфоном, подавление шума и система голосового управления функциями.
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